Die Austrianer Muharem Huskovic (4.) und Dominik Fitz (17./Elfmeter) fixierten eine vor der Pause verdiente Gäste-Führung. Rapids Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte brachte nur das Anschlusstor von Ante Bajic (91.). Die Austrianer kehrten damit in einem der wichtigsten Spiele des Jahres nach den bitteren Tiefschlägen gegen Sturm Graz (0:3) in der Liga und bei Villarreal (0:5) in der Conference-League auf die Siegerstraße zurück. Von körperlichen Problemen aufgrund der Doppelbelastung samt Rückkehr aus Spanien erst am Freitag war nichts zu sehen. "Für die Mannschaft war das ein ganz ein großartiger Tag, sie hat es sich verdient nach den beiden 'Watschn'. Wie sie aufgestanden sind, gekämpft und gespielt haben, da kann ich nur den Hut ziehen. Der Sieg hilft uns für die nächsten Wochen sehr viel weiter", freute sich Austria-Trainer Manfred Schmid.

Rapid ist damit auch nach dem zehnten Auftritt im Allianz Stadion gegen die Austria sieglos, dabei gab es die vierte Niederlage bei sechs Unentschieden. In der Tabelle kletterte die Austria auf Rang fünf, Rapid fiel einen Zähler dahinter auf Platz sieben zurück. "Die Niederlage ist definitiv schmerzhaft, noch mehr als in einem normalen Ligaspiel. Wir wollten unbedingt die Serie beenden, das ist uns nicht geglückt. Wir sind da auch wirklich selber schuld. Wenn man so in ein Spiel startet, dann ist es schwierig, dass man das noch ausbessert", sagte Rapid-Coach Ferdinand Feldhofer.

Sturm feierte einen 2:1-Arbeitssieg gegen WSG Tirol. Die Tore fielen dabei allesamt nach Eckbällen: Jon Gorenc-Stankovic (17.) und David Schnegg (37.) trafen für die Grazer ebenso per Kopf wie Kofi Schulz zum zwischenzeitlichen Ausgleich (20.). Die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer sicherte mit nunmehr 24 Punkten Platz zwei ab. Die Wattener haben es "uns heute nicht leicht gemacht, wir selbst auch nicht. Wir waren in gewissen Phasen zu passiv. Es war wichtig, dieses Spiel zu gewinnen, wenn nicht alles leicht von der Hand geht", so Ilzer. "Kein Vorwurf an die Mannschaft, ich bin stolz wie die Jungs aufgetreten sind. Wir haben aber bei Standards zweimal nicht aufgepasst", sagte WSG-Trainer Thomas Silberberger. Die Wattener bleiben mit 11 Punkten damit Neunte.

Die SV Ried tauchte mit einem überraschenden 2:0-Sieg beim WAC aus der Krise. Leo Mikic (17.) und Tin Plavotic (33.) sorgten nach drei Niederlagen in Folge für den zweiten Saisonsieg, den ersten seit 30. Juli. Eine Woche nach dem Tiefschlag im Kellerderby gegen Altach zogen das Schlusslicht aus dem Innviertel damit wieder mit Altach gleich (je 8 Punkte). Ried-Trainer Christian Heinle freute sich danach "irrsinnig fürs ganze Team, fürs ganze Umfeld, für alle die mitleiden. Es ist nur ein Befreiungsschlag heute gewesen, aber wir wissen, dass das heute der erste Schritt war."

Der Treffer des WAC, der optisch dominierte, aber kaum zu Chancen kam, war einem Eigentor von Matthias Gragger in der Nachspielzeit geschuldet (91.). Nach drei Siegen en suite gab es wieder einen Rückschlag, in der Tabelle rutschte die Elf von Robin Dutt hinter die Austrias aus Klagenfurt und Wien auf Platz sechs zurück. "Es wird kein einmaliger Ausrutscher sein, es darf bloß nicht so oft sein", so Dutt.