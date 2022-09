Salzburgs-U19 in Youth League auch bei Chelsea mit 1:1

Die U19 von Fußballmeister Red Bull Salzburg wartet nach dem zweiten Spiel der Youth League weiter auf einen Sieg. Eine Woche nach dem 1:1 gegen den AC Milan musste sich der Finalist der Vorsaison am Mittwoch auch bei Chelsea mit 1:1 (0:0) zufrieden geben und ist nun Dritter in Gruppe E. In Führung liegt Milan (4), das Dinamo Zagreb 3:0 schlug, vor den Kroaten (3), Salzburg (2) und Chelsea (1).