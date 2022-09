Den Tagessieg holte Richard Carapaz aus Ecuador. Der Olympiasieger von Tokio sicherte sich damit vorzeitig das Trikot des besten Bergfahrers der Vuelta.

Evenepoel wehrte auf der schweren Bergetappe über 181 Kilometer und 4.000 Höhenmetern von Moralzarzal nach Puerto de Navacerrada alle Angriffe von Mas souverän ab und wurde Etappen-Sechster.

Nach seiner Zieldurchfahrt vergoss der junge Belgier Freudentränen und sprach vom größten Tag in seinem Leben. Erst vor fünf Jahren, mit 17, setzte Evenepoel auf den Radsport. Zuvor spielte er für den KV Mechelen auf höchster Stufe Fußball. "Ich kann gar nicht sagen, was mir im Moment alles durch den Kopf geht", so Evenepoel. Endlich sei es ihm gelungen, "zu liefern".

Wie bei den ganz großen Rundfahrten üblich, wird der Leader in der letzten Etappe am Sonntag über 97 Kilometer von Las Rozas nach Madrid nicht mehr angegriffen.