Ferrari setzt auf Binotto, aber Arbeit muss sich verbessern

Ferrari-Boss John Elkann hat Teamchef Mattia Binotto in die Pflicht genommen. Der 46-Jährige sprach Binotto zwar das Vertrauen aus, machte aber im Interview mit der "Gazzetta dello Sport" (Samstag) vor dem Heimrennen in Monza deutlich, was er erwartet. Sie würden zu schätzen wissen, was Binotto und die Ingenieure geleistet hätten. "Aber es gibt keinen Zweifel, dass die Arbeit in Maranello, in der Box, am Kommandostand und hinter dem Lenkrad sich verbessern muss", so Elkann.