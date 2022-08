Ex-Weltmeister Mir wechselt zu Honda - Oliveira verlässt KTM

Ex-MotoGP-Weltmeister Joan Mir fährt ab nächster Saison für das Repsol-Honda-Team. Der Spanier verlässt Suzuki und unterschrieb beim japanischen Konkurrenten einen Zweijahresvertrag, wie Honda am Dienstag bekanntgab. Der 24-Jährige ersetzt Pol Espargaro und fährt künftig an der Seite des sechsfachen Champions Marc Marquez. Espargaro wechselt zum neuen KTM-Zweitwerksteam GasGas. Das wird Miguel Oliveira nicht tun. Er verlässt KTM, wie das Team am Dienstag bestätigte.