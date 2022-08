Vinicius Junior (12.) hatte die Gäste in Führung gebracht, Joselu (43.) erzielte für Espanyol den Ausgleich kurz vor der Pause. In der Nachspielzeit sah Barcelonas Torwart Benjamin Lecomte die Rote Karte wegen einer Notbremse. Abwehrspieler Fernando Carbrera musste ins Tor, da das Wechselkontigent ausgeschöpft war. Er kassierte noch Benzemas zweiten Treffer.

In der Tabelle der Primera División liegt Real Madrid nach drei Runden mit dem Maximum von drei Zählern vor dem punktegleichen Team von Betis Sevilla an der Spitze. Es folgen der FC Barcelona und Villarreal - Gegner von Austria Wien in der UEFA-Conference-League - mit jeweils sieben Punkten auf den Rängen drei und vier.

Zuvor hatte sich Weltfußballer Robert Lewandowski weiter in Torlaune gezeigt. Beim 4:0 (2:0)-Sieg des FC Barcelona gegen Real Valladolid traf der Ex-Bayern-Stürmer am Sonntag zweimal für seinen neuen Club. Erst brachte der 34-Jährige die Katalanen im Camp Nou in der 24. Minute in Führung, ehe er in der 64. Minute das 3:0 markierte. Kurz vor der Pause traf Pedri (43.) zum 2:0, den Endstand machte Sergi Roberto (90.+2) perfekt. Zuletzt hatte Lewandowski beim 4:1 gegen San Sebastian bereits zweimal getroffen. Nur bei seinem Ligaeinstand, dem 0:0 gegen Vallecano, war der polnische Nationalspieler torlos geblieben.