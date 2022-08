"Wir hatten uns etwas zu beweisen. Wie wir bisher in dieser Saison gespielt haben, hat uns nicht zufriedengestellt", sagte Klopp. "Am Ende war es der perfekte Fußball-Nachmittag für uns, viele verschiedene Torschützen, wunderbare Tore. Wir alle wissen, dass wir so etwas gebraucht haben." Roberto Firmino gelangen mit zwei Toren und drei Assists als erst drittem Liverpool-Spieler fünf Scorer-Punkte in einem Premier-League-Match. Davor war das auch Luis Suarez im Dezember 2013 gegen Norwich und Mohamed Sala im März 2018 gegen Watford gelungen.

Für Aufsehen sorgte aber auch wieder einmal Erling Haaland. Beim 4:2-Erfolg von Manchester City gegen Crystal Palace gelang dem Norweger innerhalb von 19 Minuten ein Hattrick. Seine Saisontore vier, fünf und sechs im vierten Auftritt für seinen neuen Club machten Trainer Pep Guardiola fast sprachlos. "Es ist erstaunlich. Schauen Sie sich seine Zahlen an. Erling hat das gemacht, was er seit seiner Geburt getan hat: Er hat überall Tore geschossen."

Haaland ist auf dem besten Weg, genau das noch fehlende Teil im Star-Ensemble von Guardiola zu sein. 0:2 lag sein Team am Samstag zur Pause zurück. Nach dem Anschlusstreffer von Bernardo Silva kam der große Auftritt des wuchtigen Angreifers. "City hat so lange ohne diesen zentralen Stürmer gespielt. Es besteht kein Zweifel, dass er als letztes Puzzleteil angesehen wird, damit es endlich für den Champions-League-Titel reicht", sagte der langjährige Premier-League-Torjäger und heutige TV-Experte Alan Shearer.

Auch Haaland erklärte, dass er genau für solche Spiele da ist. "Um das Ruder herumzureißen, wenn wir in Schwierigkeiten sind", sagte der 22-Jährige. Geht es mit dem Treffen so weiter, dürfte sein erstes Ziel schnell erledigt sein. "Mein Vater wird wahrscheinlich immer noch sagen, dass er mehr Tore in der Premier League hat als ich", sagte der Stürmer. Alf-Inge traf zwischen 1993 und 2003 18-mal für Nottingham, Leeds und Man City. Es fehlen noch 13 Tore zum alleinigen Haaland-Rekord. "Dem werde ich nachjagen", sagte Haaland junior.