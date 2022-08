Dragovic mit Roter Stern in Play-off zur CL gescheitert

Aleksandar Dragovic ist mit Roter Stern Belgrad im Play-off zur Teilnahme an der Champions League gescheitert. Nach einem Eigentor in der 90. Minute mussten sich die Serben am Dienstag vor 50.000 im Marakana-Stadion von Belgrad mit einem 2:2 gegen Maccabi Haifa begnügen. Nach einem 3:2 im Hinspiel jubelten die Israelis über den Sprung in die Königsklasse. Dragovic spielte in der Verteidigung durch. In der Champions League dabei sind auch Benfica Lissabon und Viktoria Pilsen.