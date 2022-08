Titelverteidiger Roglic gewinnt vierte Vuelta-Etappe

Nach dem Gastspiel in den Niederlanden zum Start hat Titelverteidiger Primoz Roglic die erste Etappe der 77. Vuelta auf spanischem Boden gewonnen. Der Slowene setzte sich am Dienstag nach 152,5 km von Vitoria-Gasteiz nach Laguardia vor Ex-Weltmeister Mads Pedersen aus Dänemark und dem Spanier Enric Mas durch. In der Gesamtwertung übernahm Roglic die Führung vor dem Amerikaner Sepp Kuss. Der 32-Jährige hatte die Rundfahrt in den vergangenen drei Jahren jeweils gewonnen.