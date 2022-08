Hörl/Horst und Seidl/Waller im EM-Viertelfinale

Österreichs Beach-Volleyball ist erstmals mit zwei Duos in einem EM-Viertelfinale vertreten. Julian Hörl/Alexander Horst mit einem 2:1 (-18,18,10) gegen Kusti Nölvak/Mart Tiisaar und Robin Seidl/Philipp Waller mit einem 2:1 (16,-10,10) gegen die Niederländer Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen gewannen am Freitag in München jeweils nicht ganz erwartet ihre Achtelfinali. Hörl/Horst besiegten das Nr.-5-Paar, Seidl/Waller mit den Ex-Weltmeistern sogar die Nummer zwei des Turniers.