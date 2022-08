Kenianerin Kipyegon kratzt in Monaco am 1.500-m-Weltrekord

Leichtathletik-Olympiasiegerin und Weltmeisterin Faith Kipyegon hat am Mittwoch beim Diamond-League-Meeting in Monte Carlo den Weltrekord über 1.500 Meter nur knapp verpasst. In 3:50,37 Minuten lief die 28-jährige Kenianerin am Mittwoch die zweitschnellste jemals über diese Distanz erzielte Zeit. Nur Weltrekordlerin Genzebe Dibaba aus Äthiopien war im Juli 2015 ebenfalls in Monaco in 3:50,07 Minuten einmal schneller.