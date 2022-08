ÖVV-Männer mit 1:3-Pleite in EM-Quali gegen Finnland

Österreichs Volleyball-Nationalteam der Männer hat auch das zweite Spiel der EM-Qualifikation verloren und damit nur mehr geringe Chancen auf eine Endrunden-Teilnahme. Die ÖVV-Truppe unterlag Favorit Finnland am Mittwoch in Tampere klar mit 1:3 (-21,23,-16,-17) und steht damit am Tabellenende in der Dreier-Gruppe B. Zum Quali-Auftakt hatte es gegen Lettland ebenfalls eine 1:3-Pleite gegeben. Nur die sieben Gruppensieger sowie die vier oder fünf besten Zweiten steigen auf.