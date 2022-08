ÖFB-Kapitänin Schnaderbeck und Makas beenden Karriere

Zwei Protagonistinnen des Höhenflugs von Österreichs Frauen-Nationalteam haben am Mittwoch ihrer Fußball-Karrieren beendet. Verteidigerin Viktoria Schnaderbeck (31), seit Juni 2013 Kapitänin des Teams, und Stürmerin Lisa Makas (30) gaben am Mittwoch in einer Pressekonferenz ihre Rücktritte bekannt. Schnaderbeck und Makas waren Teil der Mannschaft, die mit dem EM-Halbfinale 2017 und dem EM-Viertelfinale 2022 für die größten Erfolge von Österreichs Fußball-Frauen gesorgt hat.