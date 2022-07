Gastgeber England nach 4:0 über Schweden im EM-Finale

Gastgeber England hält die Party bei der Fußball-EM der Frauen weiter am Laufen. Am Dienstag setzten sich die "Lionesses" im ersten Halbfinale in Sheffield gegen Schweden verdient mit 4:0 (1:0) durch und stehen damit am Sonntag im Endspiel von Wembley. Gegner dort ist entweder Österreich-Bezwinger Deutschland oder Frankreich, die Nachbarn treffen am Mittwoch (21.00 Uhr/MESZ) aufeinander.