Die Vorentscheidung fiel in der 57. Runde, als sich Thomas und Tratnik entscheidend absetzten. Auf dem letzten Ansteig der Schlussrunde konnte der Brite, 2018 Sieger der Tour de France und zweifacher Bahn-Olympiasieger 2008 und 2012, ein paar Meter Vorsprung auf Tratnik herausfahren und gewann schließlich sicher.

"Es war ein Rennen, das sehr viel Spaß gemacht hat, vor allem, wenn man es gewinnt. Teilweise war es rutschig und sehr uneben - aber das macht ein solches Rennen besonders. Die Stimmung war grandios, fast wie auf den Champs Élysées - ich komme gern nächstes Jahr wieder", sagte Thomas, der vor zwei Tagen die diesjährige Tour als Dritter der Einzelwertung und mit Ineos Grenadiers als Sieger der Teamwertung beendet hatte.

Es war das 25. Altstadtkriterium in der steirischen Landeshauptstadt und das erste nach 15 Jahren Pause. Erstmals fand auch ein Rennen der Frauen statt. Den Premierensieg holte sich Lokalmatadorin Veronika Windisch, zweifache Olympia-Teilnehmerin im Short Track.

Das zweite große Kriterium in Österreich findet am Mittwoch (18.15 Uhr) in Wels statt. Beim Innenstadtkriterium stehen unter anderen Titelverteidiger Patrick Konrad, 2019-Sieger Felix Großschartner und der zweifache Sieger Lukas Pöstlberger (2012, 2017) am Start. Zugesagt hat auch der Deutsche Simon Geschke, bei der diesjährigen Tour de France mehrere Tage Träger des Bergtrikots.