In Spanien lagen die Wiener zu Beginn des vierten Viertels allerdings noch mit 8:20 in Rückstand. Doch ein später Touchdown von Wide Receiver Jordan Bouah nach einem langen Pass von Quarterback Jackson Erdmann ließ die Vikings in einem spannenden Topspiel jubeln.

Am Sonntag (15.00 Uhr) wollen auch die Raiders Tirol vor heimischer Kulisse ihre Siegesserie gegen die Leipzig Kings fortsetzen. Nach zwei knappen Niederlagen zum Auftakt kämpften sich die Tiroler angeführt von Quarterback Sean Shelton mit drei Siegen in Folge in die Saison zurück, zuletzt gegen Titelverteidiger Frankfurt Galaxy (23:17).