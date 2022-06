"Es ist ein absolutes Traumlos, mit Real Madrid und Manchester City in einer Gruppe zu sein", sagte Sturms sportlicher Leiter Mario Karner. Sportlich gesehen sind das natürlich übermächtige Gegner."

Die Frauen von SKN St. Pölten treten im Meisterweg ebenfalls am 18. August in Skopje an. Gegnerinnen sind in Nordmazedonien zuerst die Gastgeberinnen von ZFK Ljuboten sowie am 21. August Dinamo-BSUPC aus Weißrussland oder Lok Stara Sagora aus Bulgarien. Die Sieger der Mini-Turniere steigen in die zweite Quali-Runde auf, in der es Ende September um den Einzug in die Gruppenphase geht.