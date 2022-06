Novak zum Wimbledon-Auftakt gegen Argentinier Bagnis

Dennis Novak, einziger Österreicher im Einzel-Hauptbewerb des Tennis-Rasenklassikers in Wimbledon, trifft in der ersten Runde auf den Argentinier Facundo Bagnis. Die Auslosung am Freitag bescherte dem 28-jährigen Niederösterreicher ein Duell mit der Nummer 110 der Weltrangliste, es ist die erste Begegnung der beiden. Im Fall eines Sieges über den 32-Jährigen trifft Novak in der zweiten Runde entweder auf Qualifikant Jason Kubler (AUS) oder den Briten Daniel Evans (28).