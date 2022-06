Novak, Ofner in 3. Quali-Runde von Wimbledon - Rodionov out

Dennis Novak und Sebastian Ofner fehlt nur noch ein Sieg, um den Hauptbewerb des Tennisturniers in Wimbledon zu erreichen. Novak besiegte am Mittwoch in der zweiten Qualifikationsrunde den Italiener Federico Gaio glatt mit 6:2,6:3, Oswald setzte sich gegen den Tschechen Vit Kopriva mit 3:6,7:6(2),7:5 durch. Jurij Rodionov unterlag dagegen dem Argentinier Renzo Oliva mit 4:6,6:7(5).