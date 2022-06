Rodionov, Novak und Ofner in zweiter Wimbledon-Quali-Runde

Jurij Rodionov, Dennis Novak und Sebastian Ofner sind am Montag in die zweite Qualifikationsrunde für das Tennis-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon eingezogen. Rodionov setzte sich gegen den Slowaken Jozef Kovalik mit 6:4,7:6(4) durch, Novak war 7:6(2),6:1 gegen den Tschechen Jonas Forejtek erfolgreich, und Ofner fertigte den Portugiesen Pedro Sousa 6:2,6:2 ab.