Auböck krault als Vierter an WM-Medaille über 400 m vorbei

Felix Auböck hat bei der Schwimm-WM in Budapest eine Enttäuschung erlebt und die angepeilte Medaille über 400 m Kraul knapp verpasst. Der Kurzbahn-Weltmeister schwamm im Finale am Samstagabend eine Zeit von 3:43,58 Minuten und musste sich wie bei Olympia in Tokio mit dem undankbaren vierten Platz begnügen. Die Goldmedaille ging in 3:41,22 an den Australier Elijah Winnington. Auf den Bronze-Platz des Brasilianers Guilherme Costa fehlten Auböck 27 Hundertstelsekunden.