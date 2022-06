Großschartner-Kollege Higuita vor Schweiz-Finale in Front

Felix Großschartner und sein Bora-Team stellen vor dem abschließenden Zeitfahren der Tour de Suisse den Gesamtführenden. Der Kolumbianer Sergio Higuita übernahm am Samstag dank Platz vier auf der 7. Etappe in Malbun das Leadertrikot vom Dänen Jakob Fuglsang (+0:19 Min.). Mit Geraint Thomas lauert allerdings zwei Sekunden hinter Higuita ein starker Zeitfahrer, der den Rückstand am Sonntag im abschließenden Kampf gegen die Uhr in Vaduz (25,6 km) locker wettmachen dürfte.