US-Gericht lehnt Millionen-Klage gegen C. Ronaldo ab

Rund vier Jahre nach Vergewaltigungsvorwürfen in den USA ist der Fall für Fußball-Star Cristiano Ronaldo wohl endgültig vom Tisch. Ein Bezirksgericht in Las Vegas hat am Freitag eine Millionen-Klage nicht zugelassen und dies nach Angaben der Nachrichtenagentur AP unter anderem damit begründet, dass der Anwalt der Klägerin "entwendete" vertrauliche Dokumente verwendet hat. 2018 hatte eine Frau den Vorwurf erhoben, dass Ronaldo sie 2009 in Las Vegas vergewaltigt haben soll.