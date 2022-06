Kyrgios verurteilt rassistische Beleidigungen in Stuttgart

Der australische Tennisprofi Nick Kyrgios hat seinen lustlosen Auftritt am Samstag in Stuttgart mit rassistischen Beschimpfungen von Zuschauern begründet. "Wann wird das aufhören? Sich mit rassistischen Beleidigungen aus dem Publikum beschäftigen zu müssen?", fragte der 27-Jährige in seiner Instagram-Story. Zuvor hatte er das Halbfinale beim Rasenturnier mit 6:7(5),2:6 gegen Andy Murray verloren, der am Sonntag in seinem 70. Finale um seinen 47. ATP-Tour-Turniersieg spielt.