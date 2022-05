Erhöhung und Gewichtung der Sportförderung im Verbandsfokus

Österreichs Sport-Fachverbände sind Ende Mai in puncto Sportförderung in die Offensive gegangen. Am Montag war ein von insgesamt zwölf Sommer- und Winterfachverbänden unterzeichneter Offener Brief veröffentlicht worden, am Dienstag folgten in einer am Wiener Donaukanal abgehaltenen Pressekonferenz führende Funktionäre in Golf, Schwimmen, Basketball und des Wiener Tennisverbandes. Grundtenor ist, dass sich vor allem an der Höhe der Sportförderung etwas ändern müsse.