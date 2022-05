Die Rangers stehen zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder im NHL-Halbfinale. Der Erfolg im Entscheidungsspiel zeichnete sich früh ab. Adam Fox (4.) und Chris Kreider (9.) erzielten zwei frühe Powerplay-Tore, Ryan Strome (37.) und Kreider (44.) erhöhten auf 4:0. Die Hoffnungen der Hurricanes, nach dem 1:4 durch Vincent Trocheck (49.) vielleicht doch noch eine Wende zu schaffen, beendete Filip Chytil nur 40 Sekunden später. Carolina verlor nicht nur erstmals im heurigen Play-off ein Heimspiel, sondern überhaupt erstmals ein Spiel sieben.

NHL-Play-off - 2. Runde (best of seven): Carolina Hurricanes - New York Rangers 2:6 - Endstand in der Serie: 3:4

Conference-Finale:

Eastern Conference: NY Rangers - Tampa Bay Lightning (ab Mittwoch)

Western Conference: Colorado Avalanche - Edmonton Oilers (ab Dienstag)