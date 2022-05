Gmunden vertagt Meisterfeier in der BSL

Die Meisterfeier in der Basketball Superliga (BSL) der Männer ist vorerst vertagt. Titelverteidiger Swans Gmunden gewann am Samstagabend beim BC Vienna mit 107:86 (59:48) und verkürzte damit in der "best of five"-Finalserie auf 1:2. Die Wiener mussten im 19. Heimspiel der Saison die erste Niederlage einstecken, die auch die erste im Play-off war. Die vierte Begegnung steigt am Dienstag (19.00 Uhr) am Traunsee.