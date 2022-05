Der Slowene bekam diesmal offensiv reichlich Unterstützung. Golden State kann nun am Donnerstagabend in der eigenen Halle den Einzug ins NBA-Finale perfekt machen. Noch nie in der 76-jährigen Geschichte der NBA hat ein Team in einer Play-off-Serie eine 3:0-Führung verspielt.

NBA-Ergebnisse vom Dienstag, Play-off - Halbfinale ("best of seven"):

Western Conference: Dallas Mavericks - Golden State Warriors 119:109. Stand in der Serie: 1:3