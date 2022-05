Oldani beschert Italien zweiten Giro-Etappensieg in Folge

Stefano Oldani hat beim 105. Giro d'Italia für den zweiten italienischen Sieg in Serie gesorgt. Der Mailänder, Teamkollege des Oberösterreichers Tobias Bayer bei Alpecin-Fenix, gewann am Donnerstag die 12. Etappe über 204 km von Parma nach Genua im Sprint eines Ausreißertrios vor seinem Landsmann Lorenzo Rota und dem Niederländer Gijs Leemreize. Für den 24-Jährigen war es der erste Sieg als Profi. An der Spitze der Gesamtwertung blieb alles beim Alten.