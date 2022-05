Nadal für Angriff auf seinen 14. Paris-Titel voll motiviert

Rekord-Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal scheint trotz seiner zuletzt wieder aufgetretenen Beschwerden am linken Fuß und der vorzeitigen Niederlagen in Madrid (Viertelfinale) und Rom (Achtelfinale) für die French Open bereit und motiviert. Am Montagabend postete der 35-Jährige ein Foto von einem ambitionierten Training in seiner Akademie auf Mallorca. "Heute in Manacor, an der Rafa Nadal Akademie... Wir sehen uns am Mittwoch", kündigte er seine Ankunft in Roland Garros an.