Nach starkem WM-Start wartet auf ÖEHV-Team Tschechien

Österreichs Eishockeyteam hat am ersten WM-Wochenende in Tampere viel Freude bereitet. "Verdammt geil, es macht Spaß", freute sich Lukas Haudum nach dem starken Auftakt gegen Schweden (1:3) und dem sensationellen Punktegewinn gegen die USA (2:3 n.V.). Roger Bader hofft, dass seine Schützlinge den Schwung in das nächste Doppel gegen Tschechien (Dienstag) und Norwegen (Mittwoch, jeweils 15.30/ORF Sport +) mitnehmen können. Schmerzhaft ist das WM-Aus von Benjamin Baumgartner.