Lopez übernimmt Giro-Führung - Kämna gewann am Ätna

Die erste Bergankunft des 105. Giro d'Italia hat am Dienstag auf dem Ätna in Sizilien für den erwarteten Führungswechsel an der Spitze des Gesamtklassements gesorgt. Der Spanier Juan Pedro Lopez übernahm bei der Italien-Radrundfahrt als Etappen-Zweiter das Rosa-Trikot vom Niederländer Mathieu van der Poel. Den Tagessieg sicherte sich Lennard Kämna, der Deutsche setzte sich nach 172 Kilometern im Zweiersprint gegen Lopez durch.