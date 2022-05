Dallas gelingt mit Raffl zweiter Play-off-Sieg gegen Flames

Die Dallas Stars sind im Play-off der National Hockey League (NHL) gegen die Calgary Flames 2:1 in Führung gegangen. Am Samstagabend gewannen die Stars in der eigenen Halle mit Michael Raffl 4:2, der Kärntner Stürmer war mit 15 Minuten Eiszeit beteiligt. Als zweifacher Torschütze hatte Joe Pavelski maßgeblichen Anteil am Sieg. Das vierte Spiel der "best of seven"-Serie findet am Montag (Nacht auf Dienstag MESZ) wieder in der texanischen Metropole statt.