Thiem erstmals seit März 2014 nicht mehr in den Top 100

Nun ist es Gewissheit: Dominic Thiem hat wie befürchtet seinen Platz in den Top 100 des ATP-Rankings verloren. Erstmals seit 3. März 2014 wird der nun 28-jährige Niederösterreicher, der zwischenzeitlich schon auf Platz 3 gestanden war, nach seiner fast zehnmonatigen Verletzungspause am 9. Mai nicht mehr in diesem Kreis aufscheinen. Damit ist gar kein Österreicher mehr in den Top 100 vertreten. Das hat es schon seit über 36 Jahren nicht mehr gegeben.