Nach dem frühen Saisonende des VSV ist vor allem die Trainerfrage Gesprächsthema Nummer eins in Villach. Etliche Fans forderten im letzten Heimspiel die Entlassung des Trainers und seines Assistenten Markus Peintner. Nun scheint Bewegung in die Causa gekommen zu sein. Gerhard Unterluggauer soll nur mehr als sportlicher Leiter fungieren und damit beauftragt werden, einen erfahrenen Trainer zu verpflichten. Die Adler würden damit den finanziellen Schaden, den eine Entlassung mit sich bringen würde, in Grenzen halten. Immerhin verfügt das Villacher Urgestein noch über einen Vertrag für die nächsten zwei Spielzeiten. Ken Strong soll als Nachfolger kein Thema sein.



Ebenso vor dem Abschied steht Dave MacQueen bei den Dornbirner Bulldogs. Nach siebenjähriger Amtszeit verkündete der Langzeit-Trainer bereits vor der Mannschaft seinen Abschied. Er könnte den Vorarlbergern aber als Sportdirektor erhalten bleiben.



Emotional verlief der Abschied von Mathias Lange bei der Abschlussfeier in Iserlohn. Sechs Jahre stand der 33-jährige bei den Roosters im Kader, avancierte dort auch zum Publikumsliebling. „Das ging mir sehr nahe“, so der Goalie, für den die DEL weiterhin Priorität hat: „Es kann schon dauern bis sich was ergibt. Ich habe aber keinen Stress.“



Vor dem Play-off-Auftakt der Graz 99ers gegen Linz gaben die Steirer zwei wichtige Vertragsverlängerungen bekannt. Sowohl Headcoach Doug Mason, als auch sein Co-Trainer Jens Gustafsson konnten zwei weitere Jahre an den Verein gebunden werden.



Auch der HC Innsbruck konnte wichtige Stützen für die nächste Saison halten. Kapitän Tyler Spurgeon, John Lammers, Ondrej Sedivy, Michael Boivin sowie die heimische Cracks Daniel Wachter und Florian Pedevilla bleiben den Haien erhalten.



Weiterhin Rätselraten gibt es über den Verbleib des HC Znaim. Die Tschechen ließen die Meldefrist für die kommende Saison verstreichen. Seitens der Liga gibt es aber Bestrebungen den heurigen Viertelfinalisten in der Liga zu halten.



Dominic Zwerger wurde von Österreichs Sportjournalisten zum „Spieler des Jahres“ gewählt. Der Vorarlberger hält in der schweizer Liga derzeit bei 42 Punkten (17 Tore/25 Assists) in 49 Spielen.