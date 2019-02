Shiffrin will im RTL zweites Gold - Prinzip Hoffnung bei ÖSV

Neun Tage nach WM-Gold im Super-G geht Mikaela Shiffrin am Donnerstag (14.15/17.45 Uhr, live ORF eins) auf ihren zweiten Titel bei der Ski-WM in Aare los. "Es fühlt sich fast wie ein zweiter Start in die WM an", sagte die US-Überfliegerin. Österreich hofft mit Ricarda Haaser, Katharina Liensberger, Katharina Truppe und Bernadette Schild auf eine handfeste Überraschung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Der Riesentorlauf ist in Anbetracht der bisherigen Weltcup-Ergebnisse und der Verletztenliste bei den ÖSV-Damen die WM-Disziplin mit den geringsten Medaillenchancen. Das beste Resultat des Quartetts hatte Haaser als Siebente am Semmering, Liensberger war in Killington Neunte. Schild und Truppe haben die Top Ten im Weltcup bisher noch nicht geknackt.

"Ziel ist schon, von oben bis unten einen guten Lauf fahren", umriss Haaser ihre Vorstellungen. "Nur attackieren, dass ich sagen kann, ich bin fünf Tore super gefahren, bringt auch nichts. Aber wie man gesehen hat, muss man richtig stabil sein im Riesentorlauf, dass man ganz, ganz vorne mitfahren kann", führte die Tirolerin aus. "Auf dem Hang muss man sowieso schauen, dass man den Ski auf Zug hält und sehr viel selber dazu Tempo macht, weil er nicht allzu steil ist."

Die bisher letzte WM-Medaille der Damen im Riesentorlauf war die Goldene von Anna Fenninger 2015 in Vail/Beaver Creek. Die Salzburgerin, die seit ihrer Hochzeit den Nachnamen Veith trägt, sowie die Tirolerin Stephanie Brunner hätten die Aussicht auf einen ÖSV-Spitzenplatz in Aare verbessert, fehlen aber nach Kreuzbandrissen.

Truppe und Liensberger waren am Dienstag bereits im Team-Wettkampf im Einsatz und kamen am Abend mit Silber ins Quartier zurück. Beim dem Bewerb blieb Truppe als einzige der ÖSV-Mannschaft in jedem Duell siegreich. "Ich habe, glaube ich, echt einen guten Tag erwischt", meinte die Kärntnerin nachher. Das gute Gefühl wollte sie in ihr zweites Rennen mitnehmen. "Meine Erwartung sind jetzt keine Medaillen, weil ich habe noch kein Podest. Ich kann eigentlich nichts verlieren."

Die 21-jährige Liensberger kannte den Hang schon vor dem Teambewerb, gewann sie doch vor zwei Jahren RTL-Silber bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Aare. "Trotzdem ist es wichtig, sich immer wieder neu darauf einzustellen", erklärte die Vorarlbergerin. Ihre Stärken sehe sie zwar im Slalom, dennoch versprach sie vollen Fokus. "Ich versuche einfach, das zu zeigen, was ich kann, und schnell skizufahren. Was dann rauskommt, werden wir sehen."

Auch in Schild steckt ein größeres Potenzial für den Slalom, den Riesentorlauf nehme sie aber dennoch "sehr ernst". Allein der Umstand, vor der Hauptdisziplin schon einmal den Hang in einem Wettkampf befahren zu können, nehme viel Stress von ihr. "Man schläft da auch viel besser, weil man einfach sehr, sehr müde ist von dem einen Renntag", sagte die Salzburgerin, die ohne die Verletzungen von Veith und Brunner wohl keinen Startplatz bekommen hätte. "Aber ich denke trotzdem, ich habe schon ganz gute Leistungen im Riesentorlauf auch gezeigt."

Shiffrin nimmt unterdessen mit aufgeladenen Akkus das nächste Gold ins Visier. "Ich bin wirklich aufgeregt, freue mich auf diese nächsten beiden Rennen, vor allem nach einen paar guten Trainingstagen", erzählte die 23-Jährige, die am Samstag ebenfalls im Slalom am Start sein wird. "Körperlich geht es mir ziemlich gut." Zum Training ging es über die Grenze nach Trysil in Norwegen, weil die Pisten dort mehr ihrem Geschmack entsprachen.

Das Ski-Idol aus Colorado hatte sich in der vergangenen Woche entschieden, auf die Kombination zu verzichten, am Team-Wettkampf nahmen die USA gar nicht erst teil. "Es fühlt sich definitiv wie die richtige Entscheidung für mich an", betonte Shiffrin, die nachher wegen ihres Verzichts auch Kritik einstecken musste.

"Ich bin ein klein wenig ausgeruhter vor diesen Rennen, aber vor allem habe ich wirklich gutes Training gehabt. Das ist wichtig für mich, dass ich bei Riesentorlauf und Slalom im Starthaus stehe und das Gefühl habe, dass mein Skifahren gut ist", erläuterte Shiffrin, die im Riesentorlauf noch nie Weltmeisterin war.

Gold-Konkurrentinnen sind vor allem die Slowakin Petra Vlhova, Titelverteidigerin Tessa Worley aus Frankreich, die Italienerin Federica Brignone und die Norwegerin Ragnhild Mowinckel. Vlhova, Brignone und Mowinckel machten die Kombination im Gegensatz zu Shiffrin mit, Vlhova holte Silber und Mowinckel Bronze.

Gewinnt Worley nach 2013 und 2017 ein drittes Mal Gold, ist sie die erfolgreichste WM-Athletin im Riesentorlauf. Bei den Männern hat schon der US-Amerikaner Ted Ligety drei RTL-Titel (2011, 2013, 2015).

Das Wetter hat sich im Vergleich zur ersten WM-Woche radikal verändert. Immer wieder regnet es, am Donnerstag werden Temperaturen von bis zu 5 Grad erwartet, dazu starker Wind. "Ganz egal, wie es ist, es heißt, sich gut darauf einzustellen", stellte Liensberger klar. "Wir sind es eh schon gewohnt von den letzten Rennen, dass es oft Plusgrade gehabt hat. Ich bin schon gespannt, wie es wirklich am Renntag wird."