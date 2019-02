3. Medaille für Österreich bei der Schi-WM

Der Österreicher Marco Schwarz hat bei der Schi-Weltmeisterschaft in Aare in Schweden die 3. Medaille für Österreich gewonnen. Schwarz belegte in der Kombination den 3. Platz und gewann eine Bronze-Medaille. Die Kombination ist ein Bewerb in 2 Durchgängen. Gefahren wird eine Abfahrt und ein Slalom. Beide Zeiten werden zusammengezählt. Sieger des Rennens war Alexis Pinturault aus Frankreich, er bekam die Gold-Medaille. Den 2. Platz belegte Stefan Hadalin aus Slowenien. Er bekam eine Silber-Medaille.