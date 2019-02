Silber-Medaille im Super-G für Österreich bei der Schi-WM

Der Österreicher Vincent Kriechmayr hat bei der Schi-Weltmeisterschaft in Schweden eine Silber-Medaille gewonnen. In seiner Lieblings-Disziplin, dem Super-G, wurde er Zweiter. Den zweiten Platz teilt sich Kriechmayr mit Johan Clarey aus Frankreich, der genau gleich schnell fuhr. Also gibt es diesmal ausnahmsweise zwei Silber-Medaillen. Der Sieger Dominik Paris aus Italien bekam die Gold-Medaille.