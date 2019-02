Die New England Patriots haben den Super Bowl gewonnen

Der Super Bowl ist in den USAdas wichtigste Sport-Ereignis im Jahr.Der Super Bowl ist das Finale von derMeisterschaft im American Football.Die Mannschaft New England Patriots hat heuer den Super Bowl gewannen.Sie gewann gegen die Los Angeles Rams.Die New England Patriots haben nunden Super Bowl 6 Mal gewonnen.Tom Brady ist der Qarterbackvon den New England Patriots.Er hat einen neuen Rekord aufgestellt.Er hat als erster Spielerden Super Bowl 6 Mal gewonnen hat.