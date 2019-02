Die New England Patriots haben den Super Bowl gewonnen

Die New England Patriots haben in den USA den Super Bowl gewonnen. Der Super Bowl ist das Finale der Meisterschaft im American Football. Die New England Patriots gewannen gegen die Los Angeles Rams mit 13:3 Punkten. Die New England Patriots haben den Super Bowl nun schon zum 6. Mal gewonnen. Tom Brady, der Quarterback der New England Patriots, hat damit einen neuen Rekord aufgestellt. Er ist der erste Spieler, der den Super Bowl 6 Mal gewonnen hat.