In Schweden beginnt die Ski-WM

Am Montagabend beginnt in Schweden im Ort Aare die Ski-WM. Die WM wird von 4. Februar bis zum 17. Februar stattfinden. Österreich nimmt mit 14 Herren und 12 Damen an den verschiedenen Wettbewerben teil. Der Österreichische Ski-Verband (ÖSV) will bei der WM 7 bis 8 Medaillen gewinnen. Die erste Chance eine Medaille zu gewinnen, gibt es für Österreich am Dienstag beim Super-G der Damen. Die Herren haben am Mittwoch beim Super-G die Chance auf Medaillen.