Hölzl steigerte sich in Hinzenbach auf Platz fünf

Österreichs Skisprung-Frauen ist am Sonntag im zweiten Bewerb von Hinzenbach eine Steigerung gelungen: Chiara Hölzl sprang beim Heimbewerb in Oberösterreich auf 86,5 und 87 m und landete damit auf dem guten fünften Rang. Nur 1,8 Zähler fehlten auf das Podest. Mit Eva Pinkelnig als Zehnter landete eine zweite ÖSV-Athletin in den Top Ten. Der Sieg ging zum fünften Mal en suite an Maren Lundby (NOR).