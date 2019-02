ÖSV-Quintett für Damen-Super-G steht - Ager dabei

Nicole Schmidhofer, Ramona Siebenhofer, Stephanie Venier, Tamara Tippler und Christina Ager werden für den Österreichischen Skiverband (ÖSV) den WM-Super-G am Dienstag (12.30 Uhr/live ORF eins) in Aare bestreiten. Das gab Damen-Rennsportleiter Jürgen Kriechbaum am Sonntag bekannt. Da Schmidhofer Titelverteidigerin ist, konnte der ÖSV fünf Startplätze besetzen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Von dem nominierten Quintett hat Schmidhofer in dieser Saison die besten Super-G-Ergebnisse herausgefahren. Die Steirerin gewann von den bisher fünf Rennen eines, nämlich den letzten Super-G vor der WM in Garmisch-Partenkirchen. In Gröden kam Schmidhofer, die vor zwei Jahren in St. Moritz den Titel geholt hatte, auf den zweiten Platz.

Tamara Tippler holte den dritten von drei ÖSV-Podestplätzen im Super-G, in Cortina belegte sie Rang drei. Das beste Resultat von Siebenhofer war ein vierter Rang zu Saisonbeginn in Lake Louise, Venier war in Gröden Achte und insgesamt viermal in den Top Ten. Ager, die auch eine Kandidatin für die Kombination ist, holte in Gröden den zehnten Platz.