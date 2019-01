Marcel Hirscher gewinnt mit gutem Vorsprung in Schladming

Am Dienstag hat in Schladming in Österreich ein Ski-Rennen im Slalom stattgefunden. Dieses Rennen gewann der Österreicher Marcel Hirscher. Hirscher gewann sogar mit über einer Sekunde vor dem 2. Platz. Den 2. Platz hat der Franzose Alexis Pinturault erreicht. Mit seinem Sieg gewann Marcel Hirscher schon 68 Rennen bei Ski-Weltcups. Nach seinem Sieg war Hirscher zufrieden und sagte, dass die 40.000 Zuschauer auch für ihn feiern sollen.