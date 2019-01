Hirscher mit Bestzeiten zum Slalom-"Triple" in Schladming

In weltmeisterlicher Form hat sich Marcel Hirscher am Dienstagabend in Schladming präsentiert. An der Stätte seines WM-Triumphes von 2013 fuhr der 29-Jährige seinen dritten Erfolg im "Night Race" des Slalom-Weltcups ein. Der aktuelle Champion dominierte vor rund 40.000 Fans eindrucksvoll, feierte den fünften Saisonerfolg im neunten Slalom und baute mit dem 68. Weltcup-Sieg die Gesamtführung aus.