Raffl-Assist bei Sieg der Philadelphia Flyers

Die Philadelphia Flyers haben ihren Erfolgslauf in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL auch nach der kurzen Pause wegen des All-Star-Wochenendes fortgesetzt. Die Flyers besiegten am Montag die Winnipeg Jets mit 3:1 und feierten ihren vierten Erfolg in Serie. Der Villacher Michael Raffl durfte sich beim Tor zum 1:0 durch Phil Varone (30.) einen Assist gutschreiben lassen.