Eder im Antholz-Sprint Fünfter - 10. Saisonsieg für Bö

Simon Eder hat beim Biathlon-Weltcup in Antholz seinen zweiten Podestplatz der Saison als Fünfter knapp verpasst. Der Salzburger hatte am Freitag im 10-km-Sprint 3,7 Sekunden Rückstand auf den drittplatzierten Franzosen Antonin Guigonnat, der wie er eine Strafrunde drehen musste. Der Sieg in Südtirol ging zum bereits zehnten Mal im 13. Saisonrennen an Johannes Thingnes Bö.