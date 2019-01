Vonn lässt Abfahrt und Super-G in Garmisch-Partenkirchen aus

US-Skistar Lindsey Vonn wird das Weltcup-Wochenende in Garmisch-Partenkirchen mit einer Abfahrt am Samstag und einem Super-G am Sonntag auslassen. "Mein Knie ist einfach noch nicht bereit für Rennen", schrieb die 34-Jährige bei Instagram. "Ich arbeite so hart ich kann, um so schnell wie möglich wieder zurückzukommen."