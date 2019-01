Flock holte vor Heimpublikum zum dritten Mal EM-Gold

Janine Flock ist auch bei der siebenten Skeleton-EM in Folge nicht ohne Medaille geblieben. Am Freitag schaute für die Tirolerin bei ihrem Heimauftritt in Innsbruck-Igls sogar Gold heraus. Die 29-Jährige setzte sich mit zweimal Laufbestzeit vor der Weltcup-Führenden Jelena Nikitina aus Russland und der Deutschen Jacqueline Lölling durch - und schaffte damit ein Novum in ihrer Karriere.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

"Ich bin richtig happy, dass ich heute mit Gold heimgehen darf. Vor allem, weil es wirklich eine Challenge war", sagte Flock im ORF-Interview und verwies auf die holprige Olympiabahn. "Da darf man keine perfekte Linie suchen, sondern man muss sofort agieren." Sie habe ihr Bestes gegeben, versicherte die 29-jährige Lokalmatadorin. "Trotzdem war es hart."

Vor heimischem Publikum hatte Flock noch nie Gold erobert, auch ein Weltcup-Sieg in Innsbruck war ihr noch nicht vergönnt gewesen. "Daran habe ich gar nicht gedacht", antwortete Flock auf den entsprechenden Hinweis. Das mache den Erfolg umso schöner, allerdings fügte sie schmunzelnd hinzu: "Es gibt viele Bahnen, zu denen ich eine Liebesbeziehung habe. Ich bin da ein bisschen mehrgleisig unterwegs."

Die Heeressportlerin legte schon mit dem ersten Lauf den Grundstein für ihren Erfolg. Im Finale zeigte die von vielen favorisierte Nikitina einen fulminanten Start, Flock machte den Rückstand jedoch wett und siegte noch mit 0,43 Sekunden Vorsprung. Bronze-Gewinnerin Lölling lag 0,45 Sekunden zurück.

Flock hatte im Sommer mit Rückenproblemen zu kämpfen, war verhalten in den Weltcup gestartet und galt daher nur als Außenseiterin. "Es ist für uns ein Großevent", erklärte sie. "Ich versuche, mich natürlich auf die Großevents vorzubereiten und da die Leistung zu bringen. Das ist uns heute trotz dem holprigen Start mit meiner Rückenverletzung sehr gut gelungen."

Es war insgesamt bereits die siebente EM-Medaille in Folge für die 29-Jährige und die dritte, die in Gold glänzte. Die EM war vor einer Woche wegen der heftigen Schneefälle am Königssee abgesagt und nach Österreich verlegt worden. Im Weltcup verbesserte sich Flock (601 Punkte) auf Rang sieben. In Führung ist weiterhin Nikitina (852), der Lölling (819) und deren deutsche Landsfrau Tina Hermann (794) am dichtesten auf den Fersen sind.

Das neue Material war laut Trainer Matthias Guggenberger ein wichtiger Faktor auf dem Weg zu EM-Gold. "Wir haben neue Kufen aufgezogen, das war offensichtlich die richtige Entscheidung", sagte der Tiroler, der seit Langem auch der Lebensgefährte von Flock ist. "Janine war einfach super cool, sie wollte diesen Sieg und hat ihre Routine und ihren Killerinstinkt ausgespielt."

Guggenberger wollte aber gleichzeitig die Euphorie bremsen. "Es ist ein Zwischenschritt für unser großes Ziel: die Olympischen Spiele in Peking 2022! Da wollen wir schnell sein", meinte der Tiroler abschließend.