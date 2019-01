Ex-Caps-Meistercoach Aubin bei ZSC Lions entlassen

Serge Aubin ist bei den ZSC Lions in der Schweiz nicht glücklich geworden. Der 43-jährige Kanadier wurde am Montag entlassen, da der Schweizer Eishockey-Club in der nationalen Liga nach 33 von 50 Qualifikationsspielen nur auf Rang sechs liegt. Aubin hatte nach Ende der vergangenen Saison den Vienna Capitals den Rücken gekehrt, mit denen er 2017 den Meistertitel gewonnen hatte.